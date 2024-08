„Bodenständige“ Reisevereinigung Alpen Tauben sind treu, aber fliegen gefährlich

Taubenzucht ist männlich und sie ist in die Jahre gekommen. Das jedenfalls ist der erste Eindruck beim Treffen der Reisevereinigung (RV) Alpen mit René Schneider, der auf seiner obligatorischen Sommertour in der Taubenhalle Station macht. Ein Heimspiel. Die meist ergrauten Männer haben nicht vergessen, wem sie ihr stattliches Domizil im Schul- und Sportzentrum zu verdanken haben. Landesvater Johannes Rau habe Anfang der 90er Jahre fast eine viertel Million locker gemacht für den Bau des Klubdomizils. „Der Rest war Eigenleistung“, sagt RV-Vorsitzender Gregor Scholten. „Aber seitdem wählen wir SPD“, wirft Toni van Ravenstein in die muntere Runde und lacht. Der SPD-Landtagabgeordnet wischt sich in einer spontanen pantomimischen Geste den Angstschweiß von der Stirn. Alles Freunde.