Lesung in Alpen „Braune Nächte“ – eine Lesung gegen das Vergessen

Bevor Erwin Kohl mit seiner Geschichte begann, die auf tatsächlichen Begebenheiten in Alpen beruht und in diesem Jahr für einen namhaften Literaturpreis nominiert war, wurde er vom veranstaltenden Verein gebeten, die Aufzeichnungen der noch lebenden Zeitzeugin Annemarie Köpers vorzutragen. Diese hat als Sechsjährige den März 1945 die Ereignisse an und in der Motte miterlebt. Sie selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen an der Veranstaltung nicht teilnehmen.