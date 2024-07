Hoher Sachschaden Polizei ermittelt nach Brand in Großgaragenanlage in Alpen

In einem Gewerbegebiet in Alpen ist am Sonntagabend in einer Großgaragenanlage ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehreinheiten kämpften über Stunden gegen die Flammen. Wie die Polizei mitteilte, ist die Brandursache noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Personen seien durch den Brand nicht verletzt worden, erklärte die Kreispolizeibehörde Wesel. Es sei aber ein hoher Sachschaden entstanden.