Sonderausstellung im Haus der Veener Geschichte Borussia-Fanclub ist reif fürs Museum

In einem separaten Raum im Erdgeschoss hat der Verein seine lange Geschichte in zahlreichen Erinnerungsfotos, Trikots und alten Eintrittskarten aufgearbeitet. Vor allem so manche Eintrittskarte könnte ihre ganz eigene Geschichte erzählen, zum Beispiel die aus dem legendären Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. „Das Hinspiel endete 1:1, die Sache schien gelaufen, es wollten nur noch 50 Mitglieder mit nach Mailand“, erinnert sich der Fanklub-Vorsitzende Josef Holland. Doch es sollte anders kommen. Durch ein Tor des Jahres rettete Harald Nickel die Borussia in die Verlängerung, um dann in der 109. Minute den Siegtreffer zu erzielen. Die Auswärtsfahrt wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis, die Torfolge ist mit Kugelschreiber in zittriger Schrift auf der Eintrittskarte verewigt.