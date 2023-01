Alpen im Jahrbuch des Kreises Wesel Der Niederrheinmaler, der die Eisenbahn so liebte

Rektor Karl Kremer war Landschullehrer auf der „Alten Börry“ auf der Bönninghardt. Aber er verstand sich offenbar auch als Mann von Welt. Jedenfalls hat ihn sein Sohn Hans Rudolf so gesehen. Der war sehr talentiert im Umgang mit Pinsel und Farben und hat seinen alten Herrn nach einem Foto anno 1926 im schicken Frack mit Hut als stolzen Fahrer eines Automobils in Öl gemalt – die rechte Hand aufs Karosserieblechle gestützt, in der linken eine Zigarre. Die Szenerie wird vervollständigt von zwei modisch gekleideten Beifahrerinnen. Vermutlich Kremers Frau und seine Tochter, die beide Paula hießen. Die Szene einer sonntäglichen Ausfahrt in den Wald ist 1931 entstanden. Damals war der Niederrhein-Maler gerade mal 13 Jahre alt. An ihn erinnert nun ein Beitrag, den Uschi Hüsch, Archivarin im Alpener Rathaus und stark an der Geschichte ihres Heimatortes interessiert, für das Jahrbuch des Kreises Wesel geschrieben hat.