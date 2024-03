Frühjahrsputz in Bönninghardt Waldspielplatz ist ausgefegt

Zum Waldspielplatz gehört auch das „Waldbüdchen“ von Brigitte Kellerbach. Hier gibt es Getränke und Snacks zu kaufen und auf der überdachten Terrasse vor dem Kiosk kann man gemütlich sitzen. Vor zwei Jahren nahm die Betreiberin mit ihrem Büdchen am Tag der Trinkhalle teil. Damals wurde daraus eine richtige Feier. Auch in diesem Jahr will sie sich wieder bewerben. Am Samstag füllte sie ihre Bestände auf und brachte die Terrasse in Ordnung, denn am Sonntag begann auch für sie die Saison.