Treffen und Prüfung auf der Bönninghardt Pudelpointer beweisen ihr Können

Für die Prüfungen seien dem Verein am Freitag und Samstag sieben verschiedene Feldreviere in Alpen, Xanten und bis nach Marienbaum zur Verfügung gestellt worden, berichtete Heinz Tembergen weiter. Die Region sei noch reich an Niederwild, zum Beispiel Rehe, Kaninchen und Füchse. Anderswo sei es nicht mehr so. Die Wasserprüfung sei in Till-Moyland gewesen. Für die Prüfungen seien die Pudelpointer in Gruppen mit bis zu drei Hunden aufgeteilt worden, die von jeweils drei Prüfungsrichtern begleitet worden seien. Insgesamt seien am Wochenende 21 Prüfungsrichter im Einsatz gewesen. Markus Ermen-Zielonka, Vorsitzender der Kreisjägerschaft in Wesel, würdigte den Einsatz aller Beteiligten. Mit der Prüfung des Vereins werde die hohe Qualität der rasse und der Ausbildung der Hunde bewiesen. Davon habe er sich selbst ein Bild machen können. „Dieses hohe Leistungsniveau ist für eine waidgerechte Jagd unerlässlich.“