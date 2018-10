Alpen: Bönninghardt freut sich auf die närrische Session

Alpen : Besenbinder wecken Hoppeditz Peter

Die Herren des Elferrates haben bei den Möhnen gestaubsaugt. Foto: Elferrat

Bönninghardt Elferrat auf der Bönninghardt hat seine Wettschuld eingelöst und Staub gesaugt. Beim Hoppeditzerwachen gibt es die Karten für die Große Büttensitzung.

Als langweilig kann die narrenfreie Zeit in den Augen des Elferrats Bönninghardt nicht bezeichnet werden – er hat sich durch die verlorene Wette mit den Heier Möhnen an Weiberfastnacht ungewöhnlich oft treffen müssen. Hintergrund: Da am Möhneball im Februar mehr als 40 alte Weiber erschienen waren, versprach der Elferrat, bei jeder Möhne „Staub zu saugen“. Und eins muss man den närrischen Jungs zugute halten – sie haben Wort gehalten und bei fast allen Möhnen vorbeigeschaut oder sich zumindest angeboten. „Wir – und ich glaube auch die Möhnen – hatten viel Spaß. Hoffentlich kommen beim nächsten Mal ähnlich viele Möhnen – auch ohne Wette“, sagt Elferratspräsident Timo Rayermann bestens gelaunt.

Der Startschuss in die neue Karnevalssession op der Hei fällt beim Hoppeditzerwachen am Sonntag, 11. November, um 11.11 Uhr in der Gaststätte Thiesen. Sobald der Hoppeditz aus seinem Winterschlaf geweckt ist, wird das neue Sessionsmotto verkündet. Den Hoppeditz der Heier Besenbinder verkörpert Grünen-Politiker Peter Nienhaus mittlerweile im vierten Jahr „in Perfektion“. Hoppeditz Peter sorgt auf humorvoll natürliche Art für gute Stimmung. Man darf sich wieder auf einen hellwachen und ausgeschlafenen Hoppeditz freuen.

Weiterer Höhepunkt der Karnevalseröffnung ist der Start des Kartenvorverkaufs für die Große Büttensitzung, die am 16. Februar um 19.11 Uhr im Saal Thiesen beginnt. „Der Großteil der Karten wird in der Regel beim Hoppeditz-Erwachen verkauft“, so Sitzungspräsident Leo Sonneveld.

Viel Lob erntete der Elferrat zuletzt für das frische, moderne Programm. „Wir geben nur den Rahmen vor – alles Weitere machen unsere Akteure“, sagt Sonneveld. Es sei kein frühes Anstehen für die Karten notwendig.