Auf Vordermann bringen Waldspielplatz erhält Frühjahrsputz

„Beim Frühjahrsputz ist das Bedürfnis da, Ordnung zu schaffen. Wir bringen einfach das Trübe und Schwere vom Winter raus. Schönes Wetter, die Sonne scheint. Der Frühling ist nah. Das alles

bringt wieder Energie und Zuversicht“, sagt Herbert Oymann vom Förderverein. Die Verantwortlichen hoffen auf viele Helfer an diesem Tag, da die Arbeit nach Einteilung in Arbeitsgruppen angegangen werden soll. Das ermögliche eine zügige Erledigung der anfallenden Aufgaben. Dazu gehören Blätter harken, fegen und verladen,

Sträucher und Hecken schneiden und die Wege von Unrat befreien. Außerdem solle Spielsand an den Spielgeräten verteilt werden. Wichtig: Werkzeuge und Arbeitshilfen wie Schüppe, Harke, Schubkarre, Elektroschneider, Kartoffelschaufel, Laubbläser und andere Gerätschaften sollten die Helferinnen und Helfer bitte selber mitbringen. Ebenso werden zwei Traktoren mit Anhängern benötigt. Gegen 13 Uhr wird ein Imbiss durch die Hüttenwirtin Brigitte Kellerbach gereicht. „Auch ein Elfürken darf dann selbstverständlich nicht fehlen“, so die Verantwortlichen. Sie weisen schon jetzt auf das Bönninghardter Frühlingsfest hin. Dieses findet am Samstag, 4. Mai, auf dem Waldspielplatz statt.