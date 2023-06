Schützenfest in Alpen Bönning-Riller Schützen feiern erstmals im Juni

Die St.-Heinrich-Bruderschaft Bönning-Rill besteht seit 1947. In all den Jahren fand das Schützenfest immer im Juli statt. Jetzt wird am Römerweg erstmals im Juni geschossen und gefeiert. Außerdem werden erstmals seit mehr als 50 Jahren alle Festveranstaltungen nicht mehr auf der Schützenwiese von Haus Loo, sondern am Schützenhaus stattfinden. Brudermeister Andreas Költgen begründet die Veränderungen so: „Mit dem neuen Termin außerhalb der Sommerferien hoffen wir, dass ein größerer Teil der Bevölkerung aus den umliegenden Ortsteilen am Schützenfest teilnehmen kann und hoffentlich auch wird.“