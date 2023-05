Reizvoll für eine Radtour In Alpen stehen am Sonntag sechs schöne Gärten offen

Die Wirtschaftsförderung im Alpener Rathaus lädt für Sonntag, 4. Juni, von 11 bis 17 Uhr wieder zum „Tag der offenen Gärten“ ein. Es öffnen sich die Pforten zu sechs grünen Oasen der Ruhe. Neue Refugien sind dabei, aber auch Wiederholungstäter mit vielen kreativen, ganz unterschiedlichen Ideen auf ganz unterschiedlich großen Flächen.



Hortensia Alpen Claudia Trösch bietet an der Rathausstraße 87 in Alpen jenseits der B 58 eine bunte Vielfalt an verschiedenen Staudengärten, ein Lavendelfeld und einen Bambushain sowie ein Feld mit Blumen zum Selberschneiden. Ein Blumenautomat steht „24/7“ vor Ort zur Verfgügung. Getränke und Kuchen gibt es am Sonntag gegen Gebühr. Der Garten ist teilweise rollstuhlgerecht. Ein WC ist vorhanden. Hunde sind hier angeleint erlaubt.