Kommunalpolitik in Alpen : Da ist was in Bewegung geraten

Alpen Die Art der Debatte im Haupt- und Finanzausschuss über Zuschüsse beim Kauf von Tablets für Alpens Schüler ist bemerkenswerter als die Entscheidung selbst. Es wurden keine festgezurrten Statements verlesen, sondern im Diskus um die beste Lösung gerungen.

Doch weniger der Fakt, dass sich die zwei Liberalen im Haupt- und Finanzausschuss am Ende durchgesetzt haben, ist bemerkenswert, sondern vielmehr der Weg dahin. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass im neuen Rat etwas in Bewegung gekommen ist und sich Versteifungen der Vergangenheit in aller Sachlichkeit aufzulockern beginnen. Zweifellos ein Gewinn. So kam es nicht von ungefähr, dass FDP-Fraktionsvize Michael Weis sich am Ende bei allen bedankte für eine Debatte, die er so in der politischen Auseinandersetzung hier selten erlebt hatte.