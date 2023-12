Alpener Polizist Ein „Dorfsheriff“ hört auf

Seit Januar 2018 ist Andreas Mötter der Bezirksdienstbeamte der Polizei für die Gemeinde Alpen. Doch kaum jemand im Ort nennt ihn so. Für die Alpener ist er ganz einfach der „Dorfsheriff“. Mötter hat damit kein Problem, im Gegenteil: „Für mich ist das keine Beleidigung, sondern sogar eine respektvolle Ansprache. Schließlich hatte der Sheriff im Wilden Westen nur den Richter über sich.“ Zumal ihn die meisten sowieso mit dem Namen anreden, denn er ist zwischen der Hei und Menzelen-Ost längst so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Nun geht der 61-Jährige in Pension.