Retter stellen sich in Alpen vor Blaulichttag begeisterte die Besucher

Es war wirklich alles da, was nicht nur Kinderherzen höher schlagen ließ. So viele Einsatzfahrzeuge auf einem Fleck, sei es von DRK, Feuerwehr oder Wasserwacht, suchte seinesgleichen. Auch Oldtimer der Feuerwehr, der Polizei und vom DRK gab es zu bestaunen, ebenso wie spezielle Einsatzfahrzeuge bei Großrettungen (wie bei Bus- oder Zugunglücken, bei denen es besonders viele Verletzte gibt). Wer wollte, der konnte sich wirklich den Inhalt jeder Schublade oder Kiste in den Retterfahrzeugen ansehen und erklären lassen. Alle gaben bereitwillig Auskunft, hoben die Kinder in die großen Fahrzeuge. Die dankten es mit strahlenden Gesichtern. Natürlich nutzten die Retter so auch die Möglichkeit, für Nachwuchskräfte zu werben, sie zeigten ihre Arbeit mit so viel Liebe und Enthusiasmus, dass dieses Ziel mit Sicherheit erreicht wurde.