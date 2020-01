Karneval auf der Bönninghardt : Besenbinder feiern im Oranje-Hemd

Bönninghardt Die 50. Session des Elferrates Bönninhardt steuert auf ihren Höhepunkt zu. Nur noch Restkarten für die Büttensitzung.

Das spielt natürlich auf die Herkunft des Heier Sitzungspräsidenten Leo Sonneveld an, der es in seiner Moderation immer verstanden hat, sowohl die deutschen als auch die holländischen Klischees auf die Schippe zu nehmen. Man darf also gespannt sein, was der Elferrat Bönninghardt unter dem Motto auf die Beine stellt.