Kinder des Niederrheins : „Steffis Kneipenquiz“ auf der Hei

Alpen Katharina Kock, Star der TV-Soap Berlin Tag und Nacht, ist zu Gast bei Steffi Neu. Sie hat in der Bönninghardt ein Heimspiel.

Auch auf der Bönninghardt wird Steffi Neu mit ihrem Team Halt machen – am Dienstag, 15. November, wird sie mit ihrem Live-Programm in der Gaststätte Thiesen zu Besuch sein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits ab 17.30 Uhr. Mit im Quiz-Gepäck ist an dem Abend neben der Band Pocket Part und dem Comedian René Steinberg auch Katharina Kock, Darstellerin in der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ und ebenfalls ein Kind des Niederrheins.