Benefizlauf in Alpen Diesmal rückten Bestzeiten in den Hintergrund

Eine besondere Leistung bot auch ein junges Schwesternpärchen, das freudig strahlend Hand in Hand unter dem Beifall der vielen Zuschauer im Sportzentrum in Richtung Ziel rannte. Ganz bestimmt werden diese kleinen Schwestern zeit ihres Lebens an diesen Tag, an dem sie eine besondere Leistung vollbracht haben, zurückdenken. Große Empathie wurde allerseits empfunden, als die Mitarbeiter des Behindertenförderungs-Fahrdienstes Huckepack den 74-jährigen schwerstbehinderten Jürgen mit seinem Multifunktionsstuhl auf das Gelände schoben. Drei Söhne des Ehepaars Kolesnyh unterstützten die Veranstaltung auch mit ihrer erfolgreichen Teilnahme an dem Lauf. Mit 14 Runden in 1:25:03 Minuten war Christoph Uphues vom LTZ Gelderland der schnellste Mann, Kornelia Hubert vom TSV Weeze mit zehn Runden in 1:29:07 die schnellste Frau.