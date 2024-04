Spargel aus Alpen Veener Spargelhof öffnet den Hofladen

Nachdem man zu Ostern noch auf das weiße Gold vom Niederrhein verzichten musste, konnte der erste heimische Spargel nun gestochen werden, teilt der Spargelhof Schippers mit. Bisher sei das Wetter zu kalt und zu nass gewesen, sodass der Spargel noch nicht so schnell gewachsen sei. Gesellschafter Roman Merkewitsch sagt: „Das ist aber normal für die ersten Tage im April. Es müssen erst einige warme Sonnentage kommen, um das Wachstum richtig zu beschleunigen.“ Inzwischen könne man ungefähr 600 Kilogramm Spargel pro Tag ernten. Damit läuft der Verkauf auch langsam an. Ab sofort sei deswegen der Hofladen beim Spargelhof geöffnet. Die Verkaufsbüdchen seien aber noch im Winterschlaf. „Freitag wird nochmal neu gestochen, sodass es im Hofladen auch am Wochenende keinen Engpass geben sollte“, sagt Merkewitsch. Derzeit liegt der Kilopreis für den besten Spargel bei 15,50 Euro. Im Verlauf der Saison soll dieser aber noch fallen.