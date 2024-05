Karate in Alpen Gürtelprüfungen erfolgreich abgelegt

Ein Probetraining sei jederzeit möglich. Dazu können sich Interessierte an Steven Utracik unter Tel. 02802 700604 oder per Mail an sutracik@aol.com sowie an Christoph Rogmann unter Tel. 02802 807868 und dojo-niederrhein@gmx.de melden. Weitere Infos gibt es auf www.oshiro-dojo-niederrhein.com.