Schützenbruderschaft St. Nikolaus Veen-Winnenthal : Beim Brunnenfest wird wieder gekickt

Gute Laune steht beim Brunnenfest in Veen wieder im Vordergrund. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Veen Die Veener Schützenbruderschaft hat ein buntes Programm zusammengestellt.

Am Samstag, 29. Juni, findet auf dem Schulhof in Veen ab 18 Uhr wieder das große Dorf- und Brunnenfest statt. Die Schützenbruderschaft St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1581 lädt dazu ein.

Es wird entgegen der Ankündigung im letzten Jahr eine vierte Auflage des beliebten Menschenkicker-Turniers geben. Eine Umfrage im Nachgang zum Turnier im letzten Jahr ergab, dass eine große Mehrheit nicht auf dieses unterhaltsame Spektakel verzichten wolle. Es gibt wie immer tolle Preise zu gewinnen, wobei der Spaß natürlich im Vordergrund stehen soll. Die Auslosung der Paarungen erfolgt am Vorabend. Bis Freitag, 28. Juni, um 18 Uhr ist eine Anmeldung möglich.

Die St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft freut sich über jeden, der einen schönen und geselligen Abend erleben will. Die Einnahmen des Brunnenfestes werden, wie in den vergangenen Jahren auch, voll in die Kinderbelustigung der Veener Kirmes investiert.