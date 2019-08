Heidefest : 99 Luftballons gegen Kies-Abbau

Alpen Das Heidefest ist der Bönninghardter Sommergarten. Es wurde auch politisch.

„Ich weiß, dass an diesem letzten Ferienwochenende in vielen Orten Dorffeste stattfinden, aber das Schnuckeligste ist hier op de Hei. Das ist unser ZDF-Sommergarten“, sagte Herbert Oymann zu Beginn des sechsten Bönninghardter Heidefestes auf dem Dorfplatz. Die Heier warteten wieder einmal mit einem bunten Programm auf, bei dem die Musik im Mittelpunkt stand. Den Auftakt machten die Tambourcorps Bönninghardt und Bönninghardt-Saalhoff mit ihrem „Klingenden Spiel“, später sorgte dann der Menzelener Musikverein mit sommerlichen Klängen für eine ausgezeichnete Stimmung.

Ein Highlight des Heidefestes war wieder einmal der Showtanz der „Bönninghardter Happy Girls“, da war der Name Programm. DasPreis- und Königsschießen der Kinder, organisiert vom Bürgerschützenverein Eintracht Bönnighardt-Vierquatieren, sollte nicht die einzige Attraktion für den Nachwuchs sein. „Wir wollten den Kleinen einfach mehr bieten und haben unsere Spielstände mitgebracht“, sagt Sabine Tönnis von der Jugendgruppe Bönninghardt. Bei allem fröhlichen Miteinander barg das Sommerfest auch eine politische Note in sich. „Wir vom Steuerkreis Heier Kiesgegner wollen den Tag nutzen, um mit friedlichem Protest noch einmal auf die Auskiesungsproblematik hinzuweisen“, so Oymann.