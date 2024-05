Königschießen am Schmuhlsberg Alpen hat mit Timo Aldenhoff einen neuen Kaiser

Immer wieder macht der Schmuhlsberg als grüne Hölle seinem Namen alle Ehre. Ab Dienstagnachmittag wurde dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Die Junggesellen Schützen Alpen hatten bereits am Pfingstsonntag einen neuen König ermitteln wollen –doch ein Unwetter zwang sie zum Abbruch. Nun wurde das Königsschießen ab Dienstagnachmittag in der beliebten Schießschlucht wiederholt. Doch der Wettergott hatte kein Einsehen. Die erste Stunde blieb es trocken, danach goss es über vier Stunden in Ströhmen.