Alpener Ferienspiele Kinder schnuppern Reitluft

Auf dem Gelände des Reitstalls Albers/Dams in Alpen-Veen konnten am Montag Ferienkinder im Rahmen der Alpener Ferienspiele in die Welt der Pferde mit allem, was dazugehört, hineinschnuppern. Fast 40 Kinder, hauptsächlich Mädchen, im Alter von sechs bis 16 Jahren nutzten die Gelegenheit und verbrachten einen schönen und lehrreichen Nachmittag auf dem Reiterhof.