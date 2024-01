Sturmeinsatz für die Feuerwehr Baum blockierte Straße in Alpen

Alpen · Am Dienstagabend fegten teilweise starke Sturmböen übers Land. In Alpen stürzte ein Baum um und blockierte die Weseler Straße. Die Feuerwehr rückte an.

03.01.2024 , 12:11 Uhr

Durch teils starke Sturmböen war ein Baum umgestürzt. Foto: Feuerwehr Alpen

Die Feuerwehr Alpen ist am Dienstag gegen 21.45 Uhr wegen eines Sturmschadens zur Weseler Straße gerufen worden. Wie die Einsatzkräfte am Mittwoch mitteilten, war vor Ort ein Baum durch die teils starken Sturmböen am Abend umgestürzt und blockierte die Straße. Mit einer Kettensäge sei er zerkleinert, anschließend sei die Straße geräumt worden, erklärte die Alpener Feuerwehr. Für die Dauer des Einsatzes sei die Weseler Straße gesperrt gewesen.

(wer)