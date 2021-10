Dorfentwicklung in Alpen : Verträge für Grundstücke in Veen sind unterschriftsreif

Alpen Als bekannt wurde, dass die Baugrundstücke in Veen alle vergeben sind, war die Aufregung groß. Bürgermeister Ahls erläutert das Vergabeverfahren.

Baugrundstücke sind knapp. Erst recht in den Dörfern, die landesplanerisch nicht zu den Siedlungsschwerpunkten zählen. Doch auch hier meldet sich die nächste, heimatverwurzelte Generation und reklamiert den Bedarf nach einer Möglichkeit, sich da ein Häuschen zu bauen, wo sie aufgewachsen ist. So war im Rathaus der Handlungsdruck in Veen schon längere Zeit erkennbar. Verwaltung und Politik haben darauf reagiert und an der Dorfstraße planerisch Anlauf genommen, um hier im „beschleunigten Verfahren“ eine Neubausiedlung auf den Weg zu bringen. Das läuft noch.