Evangelische Kirchengemeinde Alpen : Wie Luther das Handy kennenlernte

Bauchredner Bernard Bauguitte veranschaulichte im evangelischen Gemeindehaus Luthers Wirken mit Hilfe einer Handpuppe. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Bauchredner Bernard Bauguitte sorgte im evangelischen Gemeindehaus Alpen für eine spannende Begegnung des Reformators mit der Gegenwart.

Von Hildegard van Hüüt

Nicht nur der Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes, sondern auch die Mitarbeit bei der Tafel oder in der Kleiderstube zählen zu den Tätigkeiten, die viele der Angehörigen der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen so oft wie möglich wahrnehmen. Das Interesse an den vielfältigen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist groß, und auch die kulturellen Veranstaltungen werden auch gerne und zahlreich besucht.

Eine der besonderen Art fand nun am vergangenen Sonntag im Gemeindehaus statt. Nach einem Gottesdienst, den Pfarrerin Heike Becks um 10 Uhr in der Kirche gehalten hatte, trafen sich viele Pfarrangehörige sowie gespannte Interessenten und freuten auf einen namhaften Gast. Martin Luther hatte seinen Besuch in Alpen angekündigt. Als Puppe.

Info 95 Thesen, die die Welt veränderten Neudenker Martin Luther, Augustinermönch und Theologieprofessor, war der Initiator der Reformation. Leben Geboren wurde Luther am 10. November 1483 in Eisleben, wo er am 18. Februar 1546 auch gestorben ist. Anschlag Seine 95 Thesen schlug er 1517 ans Portal der Schlosskirche in Wittenberg.

Im großen Versammlungsraum des Gemeindehauses standen Kaffee und Gebäck bereit. Auch der wichtigste Mann der Veranstaltung, Bernard Bauguitte, der unter dem Künstlernamen „Bernardo do Baguette“ dahergekommen war, hielt sich bereit. Bauguitte war vielen der Gäste noch als Leiter des Diakonischen Werks in Rheinberg bekannt, auch seine Liebe zum Puppentheater war den Gästen nicht verborgen geblieben.

Pünktlich um 11 Uhr begrüßte Pfarrer Harmut Becks zahlreiche Gäste und auch Bauguitte, der nur darauf wartete, als Puppenspieler und Bauchredner tätig zu werden, mit freundlichen Worten. Der 536. Geburtstag Luthers und der jüngst zum 502. Mal gefeierte Reformationstag hatten in der Pfarrgemeinde den Wunsch wachsen lassen, den Reformator in einer Gedenkveranstaltung Gestalt annehmen zu lassen, ließ Becks wissen.

Diesen Wunsch konnte Bauguitte in einem Zwiegespräch mit Luther als einer kleinen, mit einem Talar bekleideten Handpuppe, die er als Bauchredner sprechen ließ, nachkommen. Hinter einem Rednerpult, vor dem ein schönes Gemälde von Luther stehend und die Luther-Puppe in der linken Hand haltend, ließ Bauguitte den im Mittelalter lebenden Reformator erzählen. Er sei in Gottes Auftrag als Beobachter für die Erdenwelt eingesetzt und könne so gar nicht verstehen, was dort so alles passiere.

Der Anblick von furchtbar lauten und langen Drachen mit kleinen Gucklöchern, hinter denen Menschen saßen, war Luthers erste Bekanntschaft mit den Errungenschaften der Technik des letzten Jahrhunderts. Die Gäste erklärten Luther, dass er es mit Flugzeugen zu tun gehabt habe, Kutschen, die sich schnell bewegt und dabei gestunken haben, so Luther, entpuppten sich als Autos. Und ein kleines flaches Ding, das Kinder in der Hand hielten und sie hinderte, miteinander im persönlichen Gespräch zu kommunizieren, wurde Luther als Handy benannt.

Bei einer Familie namens Fantastico sah Martin Luther, wie das Essen aus einem kalten Schrank geholt und in einem heißen Schrank gekocht wurde. Er machte auf diese Weise Bekanntschaft mit Kühlschrank und Herd, die es in seiner Welt noch nicht gegeben hatte. Als positive Begleiterscheinung in der neuen Welt wurde Luther mit dem Fortschritt der Medizin bekannt gemacht, als negatives Merkmal der heutigen Zeit nahm Luther die Unterbringung der alten und kranken Menschen in Pflegeheimen wahr.

Dass die Kirchen heutzutage größtenteils recht leer bleiben und die Menschen keine rechte Gottesfurcht mehr empfinden, konnte Luther so gar nicht mit der Zeit, in der er noch auf der Erde gelebt hatte, in Einklang bringen. Die vielen unschönen Beobachtungen brachten Luther dazu, schnellstens wieder hinauf ins Himmelreich zu fliegen, wo er die im Jetzt lebenden Menschen nach ihrem Tod wieder zu treffen hoffe. Ein Rückblick auf das Mittelalter, der die Menschen von damals als von Angst erfüllt, aber sehr feierfreudig erscheinen ließ, lasse eine erstaunliche Nähe zwischen den Gefühlen der damals und denen der heute lebenden Menschen sichtbar werden, führte Pfarrer Becks das Puppenspiel gedanklich fort.

Von dem Gedankenspiel zeigte sich unter anderem Becks Tochter Hera angetan, Diakon Thomas Haß und Bettina Kohl bewerteten die gesamte Veranstaltung als lehrreich und ansprechend. Das Interesse der Neubürgerin in Alpen an dem Reformator Luther war durch das Singen in einem Projektchor geweckt worden, der sich thematisch mit dem Leben Luthers auseinandergesetzt hatte.