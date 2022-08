Beratung im Bauausschuss : Alpen plant ein weiteres Baugebiet im Dorf Veen

Alpen/Veen Veen ist zwar kein Siedlungsschwerpunkt. Doch nach der Dorfstraße sollen Häuslebauer in ansehbarer Zeit auch nördlich des Sportplatzes auf einem Hektar zum Zuge kommen. Das ist der Plan.

An der Dorfstraße in Veen entstehen auf der grünen Wiese die ersten Häuser, die hier in Absprache mit der Regionalplanung möglich geworden sind, um jungen Familien im Dorf eine wohnliche Perspektive zu bieten und ihren Wegzug verhindern zu können. Wenn jetzt der Bau- und Planungsausschuss am Dienstag, 30. August, um 18 Uhr im Ratssaal seine Arbeit nach der politischen Sommerpause wieder aufnimmt, könnte der Startschuss fallen, das Krähendorf künftig um ein weiteres Neubaugebiet wachsen zu lassen. Denn in der Sitzung soll der Beschluss fallen, nördlich der Sportanlage am Halfmannsweg auf einer Fläche von 1,1 Hektar Bauland auszuweisen. Dazu muss der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Verwaltung bittet die Politik um grünes Licht. Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, ist das Areal aktuell im Flächennutzungsplan noch für die Erweiterung des Friedhofes vorgesehen. Nun soll die „Grünfläche“, so die Verwaltung, planerisch in „gemischte Baufläche“ umgewandelt werden. Das ist die Voraussetzung dafür, im anschließenden Bebauungsplanverfahren hier ein „Dörfliches Wohngebiet“ zu entwickeln. Der Bedarf nach Grundstücken im Dorf ist erkennbar. Im Rathaus schlägt man ein „beschleunigtes Verfahren“ vor, um möglichst zügig zum Ziel zu kommen. Eine Hürde scheint genommen. Eine vorliegende schalltechnische Untersuchung komme zu dem Ergebnis, dass immissionsschutzrechtliche Konflikte mit der Sportplatznutzung nicht zu erwarten seien, heißt es in der Beratungsvorlage. Wie viele Baugrundstücke auf der geplanten Fläche vermarktet werden können, geht aus der Vorlage nicht hervor. Bei der Veräußerung der Grundstücke an der Dorfstraße gab’s eine lange Liste an Bewerbern. Damals hat das Los entschieden.