Kabarett zum Weltfrauentag Barbara Ruscher stürzt sich aufs pralle Alltagsleben

Punktgenau, schräg und mit viel Esprit sprach sie dem überwiegend weiblichen Publikum aus tiefster Seele. Joggen mit Fitnessmessbänder, Homeshooling in Pandemiezeiten oder Handykonsum, sie schüttete das Füllhorn ihrer messerscharfen Beobachtungen aus. Die „Eventisierung“ von Kindergeburtstagen nahm sie aufs Korn. Jeder Geburtstag soll, so die Vorstellung von Eltern und Kindern, perfekt sein. Also mietet man sich in der Neusser Skihalle oder auf dem Reiterhof ein. Diesen Stress umschifft Ruscher mit einer „Retro-Geburtstagsfeier“. Fairtrade-Jutesäcke kamen da zum Einsatz. „Zack, rot im Gesicht. Kartoffelallergie“, so Ruscher. Beim Topfschlagen mache sich die gewaltfreie Erziehung bemerkbar, denn die Kinder erklären, dass sie nichts und niemanden schlagen dürften. Auch die Gepflogenheit, an den kleinen Gast beim Abschied Tütchen zu verschenken, dreht sie auf links. Bei ihr gibt es keine Tütchen. „Das du dich das traust. Eigentlich super“, sei die Reaktion einer Mutter gewesen.