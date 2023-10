„Mutter ist die Best(i)e“ Weibliche Satire, herrlich böse

Bereits im März hat sie das Publikum in Alpen begeistert. Satirisch, bissig, aber stets charmant knöpft sich die bekannte Kabarett-Lady, Radiokolumnistin, Buchautorin und alleinerziehende Mutter aktuell brennende Themen vor. Wer weiß schon genau, wer man/frau ist? Ist man der Typ „Earth, Wind and Eier“ mit Hang zur eigenen Hühnerhaltung, aber gegen Windräder, sobald sie vorm eigenen Haus stehen? Wo fängt gesellschaftliche Verantwortung an und wo sind die Grenzen? Warum ist der Nachbar ein natur-affiner Stand-up-Paddeling-Fetischist, hat aber vorm Haus einen Schottergarten des Grauens?