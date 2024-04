Festwoche zum Jubiläum Wie eine Bücherei mit der Zeit geht

Dass auch eine Öffentliche Bücherei mit der Zeit gehen muss, zeigt ein Besuch in Alpen. Hell und freundlich ist die Einrichtung – ganz auf die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser abgestimmt. Längst sind verstaubte Gänge, in denen dicke Wälzer in riesigen Regalen stehen, Vergangenheit. Aufgrund der 30-jährigen Trägerschaft, die der Musik- und Literaturkreis Alpen in dieser Woche feiert, blickt Vorsitzende Kerstin Pieper zurück auf die Anfänge. „Wir haben die Öffentliche Bücherei im Jahre 1994 von der Gemeinde übernommen – damals drohte die Schließung.“