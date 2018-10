Alpen: Autofahrer fährt in gesperrte Baustelle und verliert Öl

Alpen : Mann missachtet Straßensperre und attackiert Helfer

Foto: ddp, ddp

Alpen Ein vermutlich alkoholisierter Autofahrer hat in Menzelen die Straßensperre missachten und beschädigt in der Baustelle sein Auto. Die Feuerwehr musste ausrücken und die Ölspur beseitigen.

Ein aggressiver Autofahrer hat die Feuerwehr am Freitag gehörig in Atem gehalten. Die Löschgruppe Menzelen wurde am zu einem Einsatz auf der Neuen Straße (K 22) alarmiert, weil dort Betriebsmittel ausgelaufen waren.

Ein 40-jähriger Mann aus Alpen, hatte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers die Verbotsschilder die Baustelle auf der K 22, die aufgrund der Fahrbahnerneuerung in beide Fahrtrichtungen gesperrt ist, missachtet und ist trotzdem weitergefahren. Dabei hatte sein Wagen in der Folge Schaden genommen, so die Feuerwehr. Das Fahrzeug habe auf einer Strecke von rund 500 Metern Öl verloren.

Der Fahrer hatte sein defektes Fahrzeug anschließend auf einem Privatgrundstück abgestellt. Dadurch sei die Zufahrt und ein Schotterplatz ebenfalls durch das austretende Öl verunreinigt worden. Die Feuerwehr streute die Ölspur mit Bindemitteln ab. Im weiteren Verlauf wurde die Spur durch eine Spezialfirma gereinigt.



An der Stelle, wo das Auto abgestellt worden war, wurde der Schotter ausgehoben. Glücklicherweise sei das Öl nur wenige Zentimeter tief in den Boden eingedrungen, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich gewesen sei, so der Sprecher. Die Einsatzstelle habe sich in einem Wasserschutzgebiet befunden.

Der Fahrer sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv verhalten. Er sei von der Polizei schließlich mit auf die Polizeiwache genommen worden, um ihn dort einem Alkoholtest zu unterziehen.

(bp)