Alpen: FDP-Bürgerpreis geht an Helmut Kiwitt

Alpen Fast die Hälfte der Stimmen beim Olnine-Voting der Liberalen ging an den Ehrenvorsitzenden des Spielmannszuges Menzelenerheide.

Der Preisträger wird im Rahmen des Ortsparteitages der Freien Demokraten am Dienstag, 15. Januar, ab 19 Uhr im Torenhof in Menzelen-Ost unter anderem vom Ehrengast Christof Rasche, Fraktionsvorsitzender der FDP im nordrhein-westfälischen Landtag, ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr, dass der Spielmannszug kurzfristig zugesagt hat, an unserer Veranstaltung teilzunehmen, um einige Musikstücke zu Ehren des Preisträgers zum Besten zu geben“, so Thomas Hommen.