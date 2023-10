Ausstellung im Alpener Künstleratelier „Einfach Alltag“ in der Sprache der Kunst

Für ihre Herbstausstellungen sucht die Künstlergemeinschaft in Alpen immer gemeinsam ein übergreifendes Thema für die Bilder. „Es gibt dann zunächst ein Brainstorming und dann wird so lange diskutiert, bis ein Vorschlag eine Mehrheit findet“, erklärt Christel Goergen, Vorsitzende der Künstlergemeinschaft, den Prozess. Dass die Diskussionen dieses Mal etwas länger dauerten als sonst, könnte an der Vorgabe gelegen haben. Denn „Einfach Alltag“, so der Name der diesjährigen Ausstellung, gibt einen bestimmten Rahmen vor, der exklusiven Charakter hat.