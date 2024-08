Ferienprogramm in Alpen Aus Kindern werden Naturdetektive

Der Molch, den Dieter Schneider an diesem Morgen in seinem insektenfreundlich gestalteten Garten im Alpener Ortsteil Veen unter einem Blumentopf gefunden hat, fasziniert die neun Kinder, die an diesem Tag auf seinem Grundstück zu Gast sind. Vorsichtig darf jeder das Tierchen auf seine Hand nehmen, um es sich genau anzuschauen, bevor der Biologe es in ein kleines Aquarium mit ein wenig Wasser setzt. Dabei erklärt der 59-jährige den kleinen Naturdetektiven das Leben und die Eigenschaften der Amphibie.