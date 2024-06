Eine Frau wurde verletzt Auffahrunfall auf der A57 bei Alpen

Am Samstagmorgen kam es auf der Autobahn 57 in Höhe der Anschlussstelle Alpen in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto aus den Niederlanden und ein Lkw beteiligt waren. Die Autobahnpolizei bestätigte das. Der 22-jährige Fahrer eines schwarzen Seat Kombi fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den Auflieger des Lkw auf, der von einem 62-jährigen Duisburger gesteuert wurde. Die 56-jährige Beifahrerin in dem Seat verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Alpener Feuerwehr sicherte den Verkehr an der Einsatzstelle und stellte den Brandschutz sicher. An den Unfallfahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und später entsorgt. Die Polizei sperrte für die Zeit der Unfallaufnahme einen Fahrstreifen. Der Pkw wurde abgeschleppt.