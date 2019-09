Familiengeschichte : Die Suche nach verlorenen 100 Jahren

Uta Werner-von Alpen (2.v.l.) war in Alpen auf der Suche nach ihrer Familiengeschichte und besuchte dafür auch die Taufkapelle in der Kirche St. Ulrich. Mitgekommen waren ihr Mann Jürgen (r.) sowie ihre Neffen Michael mit Frau Linda und Marc mit Lebenspartnerin Nadine (v.l.). Victor Illenseer (l.) führte die Gruppe durch Alpen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Bereits zum sechsten Mal betrieb die Kielern Uta Werner-von Alpen, eine direkte Nachfahrin des Grafen Grumprecht, am Niederrhein Ahnenforschung. Doch ein großer Teil ihrer Familiengeschichte scheint nicht zu ermitteln zu sein.

So weiß die 77-Jährige inzwischen, dass der am 29. Juli 1394 geborene Gerart von Alpen – ein Nachfahre Graf Gumprechts – einer ihrer direkten Vorfahren ist. Genauer gesagt ein Großvater mit sehr vielen „Ur“’s. Allerdings hat die Sache einen Haken: Er wurde unehelich geboren. Das war in der damaligen Zeit nicht unüblich, aber der Zugang zum Adelsstand war ihm damit versperrt. „Wer nicht in einem katholischen Ehebett gezeugt wurde, war ein Bastard. Das bedeutet, wir gehören nicht der dynastischen Linie an, es gibt kein verwandtschaftliches Verhältnis zur Kurfürstin Amalie oder den Grafen“, erläutert Uta Werner-von Alpen.