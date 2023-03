Sperrung der Burgstraße wird aufgehoben Alpens „gute Stube“ wird noch ausgefegt

Viele mögen’s immer noch nicht so recht glauben. Die Sperrung auf der Burgstraße geht ihrem Ende zu. Von Mittwoch an soll der Verkehr wieder ungehindert mitten durch Alpen fließen – von West nach Ost und umgekehrt. Über das neue rot-gelbe Ziegelsteinpflaster. Je nach farblicher Ausprägung soll’s die vornehmlichen Räume für Autos und Fußgänger in der Neuen Mitte vorzeichnen, wo künftig alle – mit oder ohne Motor – gleichberechtigt unterwegs sein sollen. Noch versteckt sich das neue Pflaster, an dem sich in öffentlichen Debatten die Geister scheiden, unter einer feuchten Schmutzschicht. Aber die Firma Schuler will „Alpens gute Stube“ beim Abzug besenrein übergeben. Auch der Kurfürstin-Amalie-Park an der Evangelischen Kirche ist angelegt und wird mit der Zeit seine Pracht als Oase der Muße im Dorf entfalten.