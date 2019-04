Kastanien auf der Bönninghardt : 48 Kastanien für die Bönninghardt

Alpen Bönninghardt ist ein Ort mit einem einzigartigen Bestand an Edelkastanien. Jetzt wird die Allee an der Bönninghardter Straße wieder aufgefüllt.

Somit sei die Gemeinde nun in der Pflicht, die fehlenden Bäume wieder zu ergänzen. Auch im Rahmen des Klimaschutzes und der ökologischen Vielfalt sei die Gemeinde angehalten, Kastanien zu pflanzen. Diese dienten eben auch als Sauerstoff-Produzenten, würden klimaschädliches Treibhausgas CO 2 binden ebenso wie Feinstäube. „Und für die Häuser am Flughafenweg ist diese Allee ein wichtiger Windbrecher bei Sturm“, so Lyhme. Zudem böten die Kastanienblüten den Bienen Bahnrung und helfen gegen das Insektensterben.