Kubb-Turnier in Menzelen : In Menzelen fliegen wieder die Wikingerhölzer

Der Sportverein organisiert zusammen mit der Dorfwerkstatt zum fünften Mal ein Turnier des Geschicklichkeitsspiels Kubb.

Am Sonntag, 1. September, fliegen bereits zum fünften Mal die Hölzer wieder tief über den Rasen der Sportanlage des SV Menzelen. Reihenweise werden dabei Wikinger umgeworfen, bevor in der Spielfeldmitte der König zum Ziel wird. Unmittelbar nach den Sommerferien veranstalten der SV Menzelen 1925 und die Dorfwerkstatt Menzelen ihr Kubb-Turnier. Los geht es um 10 Uhr. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr vogesehen.

Anmeldungen erbeten bis zum 28. August per E-Mail an petroff@t-online.de oder Tel. 02802 948935.

Kubb ist ein einfaches nordisches Wurf- und Geschicklichkeitsspiel, in dem zwei Mannschaften gegeneinander auf einem Spielfeld mit den Maßen 5x8 Metern antreten, um den König zu verteidigen. Mit jeweils sechs gezielten Würfen müssen die Teams versuchen, die fünf gegnerischen KUBBS zu treffen. Hört sich einfacher an, als es ist. Denn ein paar zusätzliche Regeln sorgen für Spannung. Sind alle Kubbs getroffen, muss am Ende der König in der Mitte des Spielfeldes umgeworfen werden. Die Regeln werden zu Turnierbeginn ausführlich erläutert.