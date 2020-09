Pilotprojekt in Alpen : Tröpfchenweise zu blühenden Feldern

Alpen Auf dem Schanzenhof in Veen läuft eine Pilotanlage, die die Felder mit Hilfe solarbetriebener Pumpen unter der Erde bewässert. NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser hat sich die Innovation am Sonntag angeschaut.

Die Aktionstage Ökolandbau NRW nutzte Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser am Sonntag dazu, den Alpener Schanzenhof zu besuchen, auf dem seit 1995 biologisch-dynamische Landwirtschaft betrieben wird. Der Demeter-Hof ist überdies einer von 30 Leitbetrieben in NRW und an Projekten zum Ressourcenschutz oder zur Klimarelevanz von Milchviehbetrieben beteiligt.

Seit neuestem betreiben die Inhaber Ruth Laakmann und Ludger Schreiber eine Pilotanlage, die ihre Felder mithilfe solarbetriebener Pumpen unter der Erde bewässern. „Der Niederrhein ist eine trockene Gegend, was hier grün ist, ist nur deshalb grün, weil es ständig bewässert wird“, sagt Ruth Laakmann. Auf einer zwei Hektar großen Fläche haben die Bio-Landwirte 32 Kilometer Kunststoffleitungen verlegt. In 30 Zentimetern Tiefe tritt dort nur etwa ein Liter Wasser pro Quadratmeter aus. Durch die Kapillarwirkung der Pflanzen steigt die Flüssigkeit bis eine Handbreit unter die Ackeroberfläche. „Der große Vorteil der Tröpfchenbewässerung besteht darin, dass das Wasser dahin gelangt, wo es gebraucht wird. Bei den bislang üblichen Wasserkanonen verdunstet rund die Hälfte des Wassers und der Rest gelangt nicht bis an die Wurzeln“, erläutert Karl Kempkens von der Landwirtschaftskammer NRW. Für den Biobetrieb an der Winnenthaler Straße bringt die effektive Art der Bewässerung zudem wirtschaftliche Vorteile. „Wir lassen seit April die großen Berieselungskanonen laufen und müssen eine Arbeitskraft dafür abstellen, weil sie immer wieder versetzt werden müssen“, erläutert Ruth Laakmann.