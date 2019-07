Schützenwesen in Alpen : Günther Nolte ist neuer König auf der Bönninghardt

Der 100. Schuss saß: Da segelte der Restvogel von der Stange. Am Samstag steigt das Schützenfest.

Am Samstag, 6. Juni, findet das traditionelle Schützenfest statt. Nach dem morgendlichen Wecken durch das Tambourcorps Bönninghardt ist um 15 Uhr Antreten am Vereinslokal. Von hier aus setzt sich der Marsch zur Königsresidenz in Bewegung, ehe der Festumzug auf dem bekannten Weg durch den Ort beginnt. Am Abend dann wird im Vereinslokal mit den befreundeten Nachbarvereinen aus Bönninghardt-Vierquartieren und Alpen der Krönungsgalaball gefeiert. Jeder ist dazu eingeladen.