Feuerwehr-Einsatz : Ast stürzt auf Stromleitung in Alpen und fängt Feuer

Alpen In Alpen ist ein Ast auf eine Stromleitung gestürzt und hat Feuer gefangen. Bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte, musste erst die Leitung spannungsfrei gemacht werden.

Der Ast sei am Samstagnachmittag durch die teils starken Sturmböen am Römerweg auf die Stromleitung gestürzt, berichtete Alpens Feuerwehr. Sie sicherte die Einsatzstelle und zog den zuständigen Energieversorger hinzu. Nachdem die Stromleitung spannungsfrei gewesen sei, konnte die Feuerwehreinheit Menzelen über die Drehleiter an den Ast herankommen und ihn mit einer Kettensäge zerkleinern. Am Boden wurde das Feuer dann gelöscht.