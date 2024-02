Neues Buch im Archiv Was der Bürgermeister von Alpen und der Papst gemeinsam haben

Die vielen Einträge namhafter Firmen und Privatpersonen zeugen vom ausgezeichneten Ruf der „Mechanischen Weberei und Bleiche“. Was sie wie Alpens Bürgermeister Kisseler bei Waters bestellt haben, bleibt verborgen. Nicht aber, dass Kisseler ihre Dienstleistungen auch noch in Anspruch nahm, als er von Alpen wegzog, um Bürgermeister in Vallendar bei Koblenz am Rhein zu werden. Auch sein Sohn Hans war offensichtlich von der Qualität überzeugt. Hans blieb am Niederrhein und heiratete in die Büdericher Brauerei Hardering ein, die ebenfalls als Auftraggeberin in Handelsbuch der Firma Waters aufgeführt wird.