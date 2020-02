Alpen in der Antike : 24.000 Römer waren in Drüpt stationiert

Alpen Spannender Vortrag über eine sensationelle Entdeckung in Alpen, die eine große Wissenslücke über den Niedergermanischen Limes schließt.

Voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres wird der Niedergermanische Limes in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen. Die 400 Kilometer lange Befestigungsanlage sicherte über vier Jahrhunderte lang den Rhein als Grenze des Römischen Reichs von Remagen bis Katwijk (NL) an der Nordsee. Entlang dieser Flussgrenze reihten sich zahlreiche Wachttürme, Kastelle und Legionslager. Nur zwischen Moers-Asberg (Asciburgium) und Xanten (Vetera) klaffte eine Lücke. Mit der Entdeckung eines römischen Auxillarkastells in Drüpt im Jahre 2015 änderte sich das.

Jetzt war Archäologe Steve Bödecker nach Alpen gekommen, um als VHS-Referent im Ratssaal die Hintergründe eines sensationellen Fundes zu erläutern. Das Interesse der Alpener an ihrer antiken Geschichte war groß. Rund 100 Besucher wollten mehr über die römische Vergangenheit ihrer Gemeinde erfahren. Bödecker machte gleich zu Beginn die besondere Bedeutung des Ortes deutlich: „Alpen ist die Gemeinde mit den meisten römischen Lagern im Rheinland. Aus alten Truppenlisten der Römer wussten wir, dass es hier Kastelle geben muss, nur nicht wo“, so der Limes-Beauftragte beim LVR-Amt für Bodendenkmalpflege.

Ausgrabung Die Offenlegung des Kastells ist nicht vorgesehen. Sowohl das Bodendenkmal als auch die Kulturlandschaft darüber sollen erhalten bleiben. Nachfragen Wer Rückfragen und Anmerkungen zu den Fundstellen in Drüpt hat, darf sich gerne an Ursula Hüsch vom Archiv der Gemeinde Alpen wenden. Sie ist erreichbar unter Telefon 02802 912-140 oder per E-Mail an ursula.huesch@alpen.de

„Wir haben uns gefragt, wie viele Soldaten damals in Alpen gewesen sein konnten und haben uns ein vergleichbares Lager im israelischen Masada angesehen, zu dem es detaillierte Angaben zur Belegung gibt“, sagte Bödecker. Das verblüffende Ergebnis: In Alpen waren, vermutlich zwischen dem ersten und dritten Jahrhundert nach Christus rund 24.000 römische Soldaten und Verbündete stationiert. Das wirft die nächsten Fragen auf. Denn eine Truppenbewegung in dieser Größenordnung hatten nur Kölns Statthalter zusammenstellen können. Bödecker: „Wir fragen uns jetzt: Was war in Drüpt los, dass der Statthalter ein ganzes Heer geschickt hat?“