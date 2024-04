Konzert in Alpen Flötenklänge vom Arcadie Quartett verzaubern Alpener

Eigentlich sei das Konzert mit dem Arcadie Quartett als zweites Konzert im Jahr geplant gewesen, doch nachdem das Duo Graceland, das mit einem Streichquartett auftreten wollte, den ersten Termin krankheitsbedingt absagen musste, rutschte das Flötenquartett an die erste Stelle. Weiter geht es am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr (Einlass 18.15 Uhr) also mit „Simon & Garfunkel Tribute meets Classic“. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkassen-Zweigstelle Alpen und an der Rathausinfo für 28 Euro und an der Abendkasse für 30 Euro.