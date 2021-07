Bönninghardter Straße : Alpen sucht Lösung für Raserstrecke

Die Bönninghardter Straße in Höhe des Abenteuerspielplatzes. Die Gemeinde will versuchen, dort eine Querungshilfe hinzubekommen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Bönninghardt Die Bönninghardter Straße war Thema im Alpener Rat. Ein Anwohner kritisierte ein zu hohes Tempo auf der Strecke. Bürgermeister Thomas Ahles erklärte, was für die Verkehrssicherheit getan werden kann.

Auf der Bönningerhardter Straße muss was passieren – daran ließ ein Besucher der Alpener Ratssitzung im Pädagogischen Zentrum der Sekundarschule keinen Zweifel. Autos fahren zu schnell, es wird munter überholt und in Höhe des Spielplatzes könne man Kinder nicht aus den Augen lassen: So fasste der Anwohner kurz und knapp zusammen, was er dort offenbar tagtäglich beobachtet.