Ferienfreizeiten von St. Ulrich Alpen Ansturm auf Lagerfahrten legt Anmeldeseite lahm

Das sei für die Betroffenen, aber auch für alle anderen „total bitter und traurig“ und führe „ganz automatisch zu einem Ungerechtigkeitsgefühl“, schreibt Barbara Roghmanns vom Ferienhilfswerk. Dass man da jemandem oder etwas die Schuld geben möchte, sei nur allzu menschlich. Auch früher, als es noch eine telefonische Anmeldung gab, habe dieses Gefühl der Enttäuschung dazugehört, wenn man nach 57 Minuten am Hörer dann durchkam und gesagt bekam, dass das ersehnte Lager leider voll sei. Und wenn man in den 80ern in aller Herrgottsfrühe in langen Schlangen auf die Anmeldung wartete, fühlten sich die, die keinen guten Platz in der Warteschlange mehr bekamen, auch nicht gerade fair behandelt.