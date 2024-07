Sängerin aus Alpen Anne Mosters singt Duett mit Ronan Keating

Rasant waren die Karten für das Konzert mit Popstar Ronan Keating ausverkauft. Er tritt am Montagabend beim Fantastival in Dinslaken auf. Unter den Zuschauern wird dann auch Anne Mosters aus Menzelen-Ost sein. Doch die ehemalige Teilnehmerin des TV-Formates „The Voice of Germany“ wird ihrem Idol und ehemaligem Coach nicht nur aus dem Publikum zujubeln. Vielmehr wird sie von eben diesem sicher auch begeisternden Applaus erhalten. Denn gemeinsam mit dem berühmten Sänger wird Mosters auf der Bühne ein Duett singen.