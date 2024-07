Alpenerin singt bei Fantastival in Dinslaken „Der Auftritt mit Ronan Keating war super schön“

Noch immer ist Anne Mosters Begeisterung über den vergangenen Montag sehr deutlich zu spüren. Beim Gespräch mit der Redaktion sprudelt es nur so aus der 18-jährigen Alpenerin heraus. Denn sie durfte beim Aufritt des irischen Sängers Ronan Keating, der beim Fantastival im Burghoftheater in Dinslaken zu Gast war, gemeinsam mit ihm auf der Bühne singen. „Der Auftritt war mega schön! Es hat alles gestimmt, ein richtig perfekter Abend“, berichtet die Sängerin im Nachgang enthusiastisch. Mitten in seinem Programm habe Keating sie auf die Bühne geholt. Im Duett haben beide dann den Boyzone Hit „No Matter What“ gesungen.