Steigender OGS-Bedarf an Grundschulen Alpener Kinder stehen auf Warteliste für Ganztagsbetreuung

Beide Grundschulen freuen sich über die Zahl der Anmeldungen bei den künftigen i-Dötzchen: In Alpen stehen 52 Kinder in den Startlöchern, in Menzelen sind 33 Kinder und in Veen 26 Jungen und Mädchen (davon eine Rückstellung aus 2023/2024) angemeldet worden. Weil man sich mit Eltern im Grenzbereich zwischen Menzelen und Alpen ins Benehmen gesetzt habe, werde es gelingen, pädagogisch vertretbar große Eingangsklassen an allen Schulstandorten bilden zu können, versicherten die Rektorinnen.